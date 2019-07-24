هذا ما تمنته أروى عبر “تويتر”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة أروى تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبرت فيها عن رغبتها في سيادة الأخوة بين البلدان العربية واعتبارهم كيانا واحدا، حتى إنها طالبت بإلغاء التأشيرات بين الدول العربية وإمكانية السفر لها بحرية.
وقالت أروي في تغريدتها: “ودي أكون من جنسية عربية أسافر كل البلدان العربية بدون فيزا ويكون لي بكل بلد عربي بيت وأخوة”.
ويذكر أن أروى فنانة خليجية قدمت العديد من الأغنيات الناجحة باللهجتين الخليجية والمصرية ولاقت رواجًا كبيرًا، منها “عنيك، مخبي عليا، حاسس بيا، وجيتك” وغيرها، كما خاضت تجربة تقديم البرامج من خلال “تحت السيطرة، الليلة دي، آخر من يعلم”.
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