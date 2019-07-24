بسبب “تصفيقة القرد”.. رئيس وزراء بريطانيا الجديد ينضم لقائمة مشاهير تعرضوا للسخرية

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم الكثير من المميزات التي أضافتها مواقع التواصل الاجتماعي إلى حياتنا، فإنها أيضا تسبب في الكثير من السلبيات، وبخاصة تلك التي تتعلق بالكشف السريع والدقيق عن أبسط الأخطاء التي يقع فيها المشاهير، على اختلاف مجالاتهم.

وفور وقوع أي من المشاهير في أخطاء مهما كانت بسيطة وساذجة، يتم التقاطها فورا، ونشرها على أوسع نطاق، ليلقى هذا المشهور خلال دقائق قليلة سيلا جارفا من التعليقات، الساخرة، واللائمة، وقليل جدا وربما نادر من التعليقات التي تلتمس له الأعذار!

أحدث حالات التصيد التي اعتاد عليها متابعو المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت من نصيب السياسي البريطاني “بوريس جونسون”، الفائز بمنصب رئيس وزراء بريطانيا الجديد، خلفا للرئيس الحالي، السياسية المخضرمة تريزا ماي.

وأثار “جونسون” موجة من السخرية، على وسائل التواصل الاجتماعي، فور معرفته بأنه سيصبح رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بسبب طريقته في “التصفيق”، التي وصفها رواد السوشال ميديا بـ”تصفيقة قرد”.

وفور انتشار مقطع الفيديو، للحظات إعلان فوز “جونسون” بمنصب رئيس الوزراء في تلك الديمقراطية الملكية العريقة، توالت التعليقات الساخرة، التي أعادت للأذهان موجات مماثلة انطلقت عدة مرات بسبب طريقة “التصفيق” الغريبة لعدد من المشاهير.

ـ أنطونيو بانديراس

لعل أبرز المشاهير الذين أثاروا ضجة، بسبب طريقة التصفيق الغريبة التي يمارسها، هو الممثل والمخرج والمنتج الإسباني “أنطونيو بانديراس”.

ففي حفل توزيع جوائز “إيمي”، في عام 2018، أثار الممثل الإسباني الشهير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو له يرصد لحظة تصفيقه له، حيث ثنى أصبعيه الأوسطين، فيما كان يحاول الجمع بين يديه.

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وأطلق رواد التواصل الاجتماعي آنذاك، على طريقة بانديراس في التصفيق وصف “تصفيقة المخلب”، كما وصفت بأنها أغرب طريقة للتصفيق، يمكن أن يتبعها أحدهم.

ـ نيكول كيدمان

وأثارت النجمة نيكول كيدمان، وهي ممثلة ومنتجة ومغنية أسترالية، حيرة الجمهور حول العالم، بعد انتشار مقطع فيديو لها، وهي تصفق بطريقة غريبة، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2017.

ورغم قول البعض إن زاوية الكاميرا لم تساعد في التقاط الصور بشكل صحيح، فإنه لم يختلف أحد على الطريقة الغريبة للتصفيق التي أشعلت موجة من السخرية على السوشال ميديا.

وبعد مرور نحو شهر من الحفل، خرجت “نيكول” لتشرح الأمر، موضحة أنها كانت ترتدي نحو 119 قيراطا من الألماس، وأنها كانت تحاول عدم إتلاف مجوهراتها.

ـ بريتني سبيرز

وقامت المطربة الأمريكية “برتني سبيرز”، بالتصفيق كثيرا أثناء وجودها كعضو تحكيم في برنامج “American X Factor” الشهير، لكن تلك التصفيقة، التي رفعت فيها يدها إلى جانب وجهها لتؤديها، أثارت سخرية البعض.