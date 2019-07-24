نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 58 دقيقة مضت التعليقات على بوجه شاحب وحزين.. سيلينا غوميز تحتفل بيوم ميلادها الـ27 في إيطاليا مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: شوهدت المطربة الأمريكية “سيلينا غوميز” شاحبة الوجه ويبدو عليها الحزن أثناء رحلتها برفقة بعض الأصدقاء للاحتفال بيوم ميلادها الـ27 في إيطاليا اليوم.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” أن “سيلينا” سافرت إلى مدينة كابري الإيطالية برفقة عدد من أصدقائها من أبرزهم منتج الأفلام الإيطالي “أندريا إيرفولينو” وجدتها ديبي جان جيبسون للاحتفال بذكرى ميلادها الـ27، حيث تألقت بإطلالة هادئة في ثوب بسيط باللون الأبيض الباهت.

وفي عدد من الصور التي تم التقاطها للنجمة الشابة، كانت تمشي بخطوات بطيئة بينما تتناول مشروبات مثلجة، حيث كانت تتجول في جميع أنحاء الجزيرة لتستمتع بالمناظر الطبيعية، وبعد جولة الاكتشاف السياحية شوهدت “سيلينا” على متن قارب صغير في البحر.

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تأتي نزهة عيد ميلاد “سيلينا” بعد أن أعلنت أنها ستأخذ استراحة وتبتعد عن الأضواء للتركيز على صحتها العقلية والبدنية، كما أنها تريد التركيز بعملها الفني المقبل، وهو عبارة عن ألبوم غنائي من المقرر طرحه قريبًا.

تم التقاط بعض الصور للنجمة في روما أيضًا وهي تتسكع برفقة أصدقائها، حيث تناولت الغداء في بيرلويجي والذي كان عبارة عن عدد من الأطباق مثل السمك النيء والتاجيلاتيل مع سرطان البحر والمعكرونة مع صلصة الفودكا والسلطات المختلفة.

تم تشخيص “سيلينا غوميز” الحبيبة السابقة للمطرب البريطاني “جاستين بيبر” بمرض الذئبة بين عام 2012 وأوائل عام 2014، وهو مرض التهابي مزمن، ينشأ عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسه وأعضاءه واضطرت للخضوع لعملية زرع كُلية، في سبتمبر عام 2017 ، من الممثلة والصديقة فرانسيا رايسا.