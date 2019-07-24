نانسي عجرم نجمة أقوى حفلات عيد الأضحى في دبي

متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم أقوى حفلات موسم عيد الأضحى المبارك في إمارة دبي بالإمارات المتحدة، والمتوقع أن يكون حفلًا حاشدًا نظرًا لشعبية نانسي الكبيرة في الإمارات خاصة والوطن العربي عامة.

وتلتقي نانسي الجمهور مساء 15 آب/أغسطس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي في أمسية تقدّم خلالها أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

وحرصت نانسي عجرم على الإعلان عن حفلها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت بتعليقها على بوستر الحفل: “لاقوني ضمن فعاليات حفلات العيد في دبي يوم الخميس ١٥ أغسطس بمركز دبي التجاري العالمي!!! كونوا عالموعد”

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.