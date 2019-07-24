محمد حماقي في مرمى نيران الانتقادات بسبب موقفٍ مُحرج وضعته فيه "حماته"

لم تكد تهدأ عاصفة انتقادات الجمهور للفنان المصري، محمود العسيلي، بسبب مواقفه مع معجبيه، حتى وقع مواطنه الفنان، محمد حماقي، في مرمى نيران الانتقادات من جانب معجبيه بسبب موقفٍ مُحرج وضعته فيه "حماته" السيدة فاطمة درة، حيث كتبت فتاة تُدعى زينة محسن، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا أكدت فيه أنّها تعرضت للاعتداء من جانب "حماة" النجم محمد حماقي، أثناء تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء إجازتها.

واتهمت الفتاة، السيدة فاطمة درة، أنّها بسبب انزعاج محمد حماقي وزوجته من وجود أفراد يجلسون بالقرب منهما، جاءت ومعها أفراد أمن وسألتها بطريقة غير لائقة، "أنتم تبع مين"، وعندما أجابتها قالت إنها من مجلس الإدارة في القرية وستقوم بإجبارها على ترك المكان.

وجاء في منشور زينة محسن: "إمبارح حصل معايا موقف غريب كنا رايحين أنا وأهلي "gazala bay"، وكان معي واحد من صحابي مالك من القرية وقاعدين على البحر واضطر هو يروح يعمل حاجات في الوقت ده لقينا (محمد حماقي وزوجته) قاعدين جنبنا وبعد شوية مشيوا الموقف كان عادي لحد دلوقتي".

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وأضافت زينة: "بعد كدة مرة وحدة لقينا راجل أمن ومعاه اتنين أو تلاتة، بيطلبوا منا نسيب الشمسية مع العلم إننا كنا قاعدين تحت شمسية الزوار، وفجأة لقينا ست كبيرة جاية من بيتها ما كانتش قاعدة على الـ beach، وبتتكلم معانا بطريقة غير لائقة وتقول لنا ما ينفعش تقعدوا هنا وبتسألنا انتو تبع مين مع العلم إنه إحنا اديناها اسم owner ورقم الفيلا".

وتابعت: "قعدت تقول إنها من مجلس الادارة وبتقدر تمشي الزوار تبع الفلل، وتقول إن كل الناس اللي قاعدة على البيتش زي سيدي بشر وحصل تفاصيل كتير تطاول وسب، وحتى بعد ما تكلمت مع المالك ما فكرتش تيجي تعتذر ومشيت على طول على بيتها، وفي الآخر بنكتشف انها حماة محمد حماقي (فاطمة درة) كانت عاوزة تفضليه (البيتش) مع العلم إن المكان اللي كنا فيه كان فاضي". واستطردت: "ملخص الكلام إنه مش من الطبيعي عشان في ناس قاعدة جنب مغني، إن مراته يكون لها الحق تكلم مامتها عشان تيجي مخصوص ليا أنا وعائلتي تتكلم معانا عشان نمشي وده عيب أوي ومش من الذوق والاحترام، طريقة تعامل الفنانين مع الناس مرفوضة مع العلم إن الناس هي اللي خلتهم فنانين وعملتلهم قيمة".

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واختتمت بالتذكير بمواقف الفنان محمود العسيلي، مؤخرًا مع الجمهور فقالت: "كدة كتير تلطيش من حماقي وعسيلي".

وتضامن معها العديد من أصدقائها عبر منشورها موجهين انتقادات لحماقي، بأنه ليس سياسيًا كي يفعل ذلك لكنه فنان مثل أي شخص عادي، فيما سخر منه آخرون بأنه طالما يفعل ذلك فليشترِ مكانًا خاصًا به فقط.

وكان محمود العسيلي، أحرج شابًا حاول التقاط صورة معه قائلاً: "أنت عندك واسطة عشان تتصور معايا"، وهو الأمر الذي أثار غضب الرواد، وبعدها اضطر النجم المصري لتقديم اعتذاره وتبرير فعلته، ولم يمرّ كثيرًا على هذه الأزمة اذ كرر "العسيلي"، الأسلوب ذاته بالتعامل مع معجبيه، إذ أبعد شابًا صعد على المسرح لالتقاط صورة معه، فدفعه العسيلي إلى الأسفل وقال له: "إنت جاي تضربني ولا إيه؟".

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