ياسمين رئيس تكشف أن أولويتها السينما وليس التلفزيون

كشفت الفنانة المصرية ياسمين رئيس إنها تهتم كثيرًا بالسينما على حساب الدراما التي لم تقدم فيها سوى مسلسلين فقط طوال مسيرتها الفنية.

وأضافت أنها تحب السينما وتفضلها دائمًا على الدراما ولكن ليس معنى ذلك أنها ترفض تقديم مسلسلات وإن كانت الأولوية للفن السابع، مشيرة إلى أنها ما زالت تصور فيلمها الجديد "لص بغداد" الذي تجسد فيه دور البطولة أمام الممثل محمد إمام.

وقالت، "إنه يتبقى لها الكثير من المشاهد ما بين القاهرة وتايلاند"، واعتبرت أن فكرة الفيلم جذابة ومختلفة وتحتوي أحداثًا مثيرة كما يحمل العمل طابع الأكشن الكوميدي، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي المقبل.

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ويشارك في بطولة "لص بغداد"، "فتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن "توتة"، وصلاح عبد الله وأحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى".

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