الفنان المصري أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده ويكشف عن عمره للمرة الأولى

تزامنًا مع طرح الإعلان الدعائي لفيلمه الجديد "ولاد رزق 2" والمنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى؛ احتفل الفنان أحمد عز بعيد ميلاده مساء أمس، بحضور عدد من أصدقائه ومحبيه، الذين أهدوه كعكة تحمل صورته، ولم يكن الاحتفال الي أقامه عدد من محبي عز له، فقط بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق يوم 23 يوليو، لكنه أيضًا كان بمناسبة تحقيق فيلمه "الممر" لإيرادات تخطت 70 مليون جنيها مصريًا.

ونشر صفدي، مدير أعمال الفنان أحمد عز عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور من عيد ميلاده، والكعكة التي حملت صورًا له من فيلم "الممر"، بالإضافة إلى البالونات التي تشير لرقم الإيرادات الذي استطاع الفيلم تحقبقه منذ عرضه في عيد الفطر الماضي.

كما شارك مدير أعمال الفنان المصري، مع متابعيه، صورة لعز وهو يشاهد البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "ولاد رزق" 2، مُعلقًا: "اعلان فيلم ولاد رزق للفنان أحمد عز في عيد ميلاده".

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من جانبه نشر حساب أحمد عز عبر موقع انستجرام، والذي يتابعه عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد حلمي ونيللي كريم وآسر ياسين وبوسي شلبي وأخرين؛ صورتين مختلفتين له وهو يلتقط صورًا مع عدد من أصدقائه، وكشف من خلال الصور عن عمره الحقيقي لأول مرة، حيث يبلغ 48 عامًا.

الجدير بالذكر أن البرومو الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" كان قد طُرح بالأمس، وشاركه أبطال الفيلم على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة وكريم قاسم ونسرين أمين وريم مصطفى، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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