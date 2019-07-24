هاني مهنا يكشف أسرار العندليب الأسمر ويروي تفاصيل تكبره على الجمهور

أكد الملحن المصري هاني مهنا، أن الجمهور هو كنز الفنان الحقيقي، ومقياس نجوميته، ولا يمكن لأي فنان أن يهين أو يتكبّر على جمهوره مهما كان الأمر، موضحًا خلال حضوره حفل توزيع جوائز "الميما أورد 2019" أنّ الفنان عبدالحليم حافظ لم يتكبّر على جمهوره طوال حياته إلا مرة واحدة على المسرح، حيث رفع صوته قائلًا: "بس"، عندما أطلق البعض صافرات ضده وكانت لديه أسبابه وقتها حيث كان يعاني من المرض.

وتابع الملحن المصري أن عبدالحليم حافظ تعلّم حبه وعشقه للجمهور من مثله الأعلى الفنان "كلود فلونسوا" الذي ولد في السويس وعاش في بورسعيد وترك مصر عام 1954 وكان من أهم مميزاته أنه عندما يبدأ الغناء تشعر كل فتاة أو سيدة أنه يغني لها شخصيًا.

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