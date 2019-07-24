سوريا تكرِّم جورج وسوف ومبدعين

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""الخليج 365"" من بيروت: فاز الفنان جورج وسوف بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون لعام 2019 والتي فاز بها في مجال الأدب الشاعر صابر فلحوط. أما في مجال النقد والدراسات والترجمة، فقد كانت الجائزة من نصيب وزيرة الثقافة السابقة وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق لبانة مشوح.

يُذكر أن جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية استُحدِثَت لتكريم المبدعين والمفكرين والفنانين الذين لا يزالون على قيد الحياة حتى يشعروا بالتقدير لعطائهم. فيما سيحصل كل فائز من الثلاثة على مليون ليرة سورية (نحو ألفي دولار) وميدالية ذهبية. علماً أن وزارة الثقافة السورية أعلنت بأنها ستحدد موعد إقامة حفل تسليم الجوائز في وقتٍ لاحق