شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول المنضمين لفريق عمل مسلسل Lord of the Rings والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع مسلسل Lord of the Rings المقرر عرضه عبر شبكة قنوات أمازون نهاية العام المقبل، لمرحلة الإعداد واختيار النجوم والممثلين فى تلك الفترة، على أن يكتمل فريق العمل بنهاية الشهر المقبل للبدء فى تصوير الموسم الاول من السلسلة التى ستتكلف انتاجها ما يقارب المليار دولار.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فاريتى"، فإن الممثلة العالمية "ماركيلا كافيناج" تجري محادثات الان مع القائمين على العمل الدرامى الضخم، من أجل الانضمام لطاقم العمل، مؤكدين على انتهاء الاتفاقيات الاولية من اجل الانضمام.

وأضاف التقرير الذى نشرته الصحيفة ان الممثلة التى اشتهرت بلعب دور البطولة فى سلسلة Romper Stomper ، ستلعب دور "تيارا" ضمن احداث المسلسل الذى يتم كتابته حالياً من قبل JD Payne و Patrick McKay.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن الممثلة العالمية رفضت التعليق على خبر انضمامها للمسلسل الجديد، وإفشاء اخبار تخص العمل الدرامى المرتقب، بالإضافة إلى نفي شركة أمازون انضمام كافيناج لطاقم العمل.

وكانت صحيفة فاريتى، قد نشرت تقريراً فى نوفمبر 2017، أكد على نيه شركة أمازون فى العمل على انتاج سلسلة Lord of the Rings فى عدة مواسم، على ان تطرح بعد انتهاء عرض سلسلة Game of thrones الشهيرة فى مايو الماضى.