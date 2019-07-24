شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة Pro Apas تنافس فى المسابقة الوطنية للإيقاعات "الباتوكادا" فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة Pro Apas لدخول غمار المنافسة في المسابقة المغربية الوطنية للإيقاعات "الباتوكادا"، التي تحتضنها مدينة آسفي، وتجمع 10 فرق موسيقية، مساء السبت 24 أغسطس. Advertisements وتعتبر "Pro Apas"، أو "فرقة باب مستقبل آسفى الإيقاعية"، من أشهر التجارب الموسيقية الصاعدة في آسفى، ويمتد مشوارها الفنى لقرابة ثلاث سنوات، وتقدم توليفة استعراضية تتكل على مزج الموسيقى الإيقاعية بالرقص والأداء الحماسى فى العزف على مختلف أنواع الطبول على طريقة "الباتوكادا"، أو ما يمكن وصفه بـ"المارشينج باند"، وتجمع قرابة عشرين شابا وفتاة صغار السن فى فرقة موسيقية واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرقة Pro Apas تنافس فى المسابقة الوطنية للإيقاعات "الباتوكادا" فى المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.