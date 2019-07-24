ستيفاني صليبا بـ"قبعة كشمير" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "ستيفاني"، في الصور بلإطلالة مميزة وقبعة كشمير، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن ستيفاني صليبا، شاركت في بطولة مسلسل "دقيقة صمت"، الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة عابد فهد، خالد القيش، فادي صبيح، ومن إخراج شوقي الماجري.

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