محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "ريهام" في الصور بفستان أسود قصير وسط الطبيعة، وعلق على الصور بقولها: "أشعر بتحقيق الأحلام". ريهام متزوجة من الفنان الشاب شريف رمزي، منذ 15 مايو 2015، ومنذ عام 2013 لم تقدم أي أعمال جديدة، إذ كان آخر أعمالها مسلسلا "موجة حارة" و"العراف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريهام أيمن بـ"ضفيرة" وسط الطبيعة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.