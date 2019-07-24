رسائل نجوم الفن لـ أحمد عز في عيد ميلاده

قرر نجوم الساحة الفنية أن يحتفلوا بالفنان أحمد عز في يوم ميلاده الـ 48 على طريقتهم الخاصة بتقديم رسائل تحمل العديد من الوفاء والمحبة تقديراً له، وهم: "رانيا منصور، محمد فراج".
رانيا منصور:
هذة رسالتي له في يوم عيد ميلاده: "كل سنة و أنت طيب، وسنة سعيدة عليك،
محمد فراج:
"كل سنةوانت طيب يا عز، و ايامك كلها سعادة.. وسعدت بالتعاون معاك في التجربة السينمائية العظيمة الممر".
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