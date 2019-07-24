رسائل نجوم الفن لـ أحمد عز في عيد ميلاده

قرر نجوم الساحة الفنية أن يحتفلوا بالفنان أحمد عز في يوم ميلاده الـ 48 على طريقتهم الخاصة بتقديم رسائل تحمل العديد من الوفاء والمحبة تقديراً له، و

هم: "رانيا منصور، محمد فراج".

رانيا منصور:

هذة رسالتي له في يوم عيد ميلاده: "كل سنة و أنت طيب، وسنة سعيدة عليك،

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ودائماً موفق و ناجح في جميع أعمالك الفنية.. وأتمنى أننا نعمل معاً من جديد، بعد تجربة فيلم حلم عزيز".

محمد فراج:

"كل سنةوانت طيب يا عز، و ايامك كلها سعادة.. وسعدت بالتعاون معاك في التجربة السينمائية العظيمة الممر".