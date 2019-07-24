فن ومشاهير

رسائل نجوم الفن لـ أحمد عز في عيد ميلاده

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قرر  نجوم الساحة الفنية أن يحتفلوا بالفنان أحمد عز في يوم ميلاده الـ 48 على طريقتهم الخاصة بتقديم رسائل تحمل العديد من الوفاء والمحبة تقديراً له، و

هم: "رانيا منصور، محمد فراج".

 

رانيا منصور: 

 

هذة رسالتي له في يوم عيد ميلاده: "كل سنة و أنت طيب، وسنة سعيدة عليك،

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ودائماً موفق و ناجح في جميع أعمالك الفنية.. وأتمنى أننا نعمل معاً من جديد، بعد تجربة فيلم حلم عزيز".

 

محمد فراج:

 

"كل سنةوانت طيب يا عز، و ايامك كلها سعادة.. وسعدت بالتعاون معاك في التجربة السينمائية العظيمة الممر".

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