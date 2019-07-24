بالصور.. عبد الباسط بوقندة: "الهندسة الإجتماعية أفدتني جدا في كتابة المشاهد التمثيلية"

حرص الفنان عبد الباسط بوقندة على الاستفادة من دراسته بالهندسة الإجتماعية، و من خلال عمله بالفن، مؤكداً أنها ساعدته كثيراً في كتابة المشاهد التمثيلية، رغم عدم دراسته لفن الكتابة.



و أضاف بوقندة خلال الندوة التي أقماتها بوابة الوفد الإلكتورنية تزامنا مع الذكرى المائة لتأسيس حزب "الوفد"، قائلاً: "عند كتابة المشاهد التمثيلية، يجب علينا دراسة محتوى الشخصية، من خلال تصرفاته الإجتماعية، ونمط حياته، ويأتي ذلك

من خلال الدراسة الإجتماعية، و ليست التمثيلية".

وأكد الفنانة عبد الباسط بوقندة: "نجاحي كان معتمداً، على العلوم الإجتماعية، وأنه فادني كثيراً، سواء داخل التجارب التمثيلية، أو خارجها".

أدار الندوة الزميل محمد فهمي، رئيس قسم الفن، وحضرها الكاتب الصحفي مجدي حلمي، مدير عام تحرير بوابه الوفد الإلكترونية وعدد من الزملاء.

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يذكر أن الفنان عبد الباسط أبو

قندة بدأ حياته الفنية من النشاط المدرسي بمدرسة الخليل الابتدائية ثم انضم لفرقة أطفال الضواحي التي تكونت بنادي الضواحي بمنطقة الفرناج و التي تم تبنيها من قبل جامعة طرابلس و التي قدم من خلالها مجموعة من الأعمال الفنية إلى أن قدم مع المخرج عبدالله الزروق مسلسل بعنوان "حكايات"، ومن ثم إنضم إلى مجموعة أطفال الإذاعة المرئية صحبة الإعلامية الفاضلة فكرية آدم ثم قدم عملين للأطفال هم: "عمي الطبيب"، "أكبر بس"، كما قدم أكثر من 32 عمل مسرحي وذلك خلال مسيرته الفنية.