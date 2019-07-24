بالصور.. عبدالباسط بوقندة: "ليبيا أحييت 40 مهرجان سنويًا"

أشار الفنان عبد الباسط بوقندة أن دولة ليبيا أقيمت عدد من المهرجانات، وكان يقدم من خلال كل مهرجان أكثر من 40 مسرحية، قائلاً: "هذا عدد ضخم لا يستهان به"، وكانت ليبيا تحيى مهرجانات مثل: المهرجان الوطني للمسرح، مهرجان أيام طرابلس المسرحي، وغيرهم.

وأكد بو قندة خلال الندوة التي أقامتها بوابة الوفد الإلكترونية تزامنا مع الذكرى المائة لتأسيس حزب "الوفد"، قائلا: "أن الثورات، و الوضع السياسي الليبي،

وقف تلك المهرجانات، رغم نجاحها الشديد".

وأضاف قائلاً: "منذ عام 2011، حتى وقتنا الحالي لم تعرض إلا 3 مسرحيات فقط، وهذا اسر بالسلب على الثقافة الليبية، و المسرح".

أدار الندوة الزميل محمد فهمي، رئيس قسم الفن، وحضرها الكاتب الصحفي مجدي حلمي، مدير عام تحرير بوابه الوفد الإلكترونية وعدد من الزملاء.

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يذكر أن الفنان عبد الباسط

أبو قندة بدأ حياته الفنية من النشاط المدرسي بمدرسة الخليل الابتدائية ثم انضم لفرقة أطفال الضواحي التي تكونت بنادي الضواحي بمنطقة الفرناج و التي تم تبنيها من قبل جامعة طرابلس و التي قدم من خلالها مجموعة من الأعمال الفنية إلى أن قدم مع المخرج عبدالله الزروق مسلسل بعنوان "حكايات"، ومن ثم إنضم إلى مجموعة أطفال الإذاعة المرئية صحبة الإعلامية الفاضلة فكرية آدم ثم قدم عملين للأطفال هم: "عمي الطبيب"، "أكبر بس"، كما قدم أكثر من 32 عمل مسرحي وذلك خلال مسيرته الفنية.