كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2019 06:52 صباحاً - ردت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على التعليقات الساخرة التي تعرضت لها بسبب ظهورها بلوك يشبه الاميرة الراحلة ديانا. وقد نشرت الدكتورة خلود صورة معدلة عبر الفوتوشوب ظهرت فيها بلوك الاميرة ديانا وزوجها الموديل امين بلوك الامير تشارلز. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة خلود ترد على السخرية من تقليدها الاميرة ديانا.. وما علاقة الملكة رانيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.