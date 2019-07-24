كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2019 06:52 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد عادت فيه الى الرقص على مدخل فيلتها في الساحل الشمالي.

وكانت فيفي عبده قد نشرت سابقا عدة مقاطع ظهرت فيها وهي ترقص في نفس المكان وهو ما دفع بعض متابعيها الى التعليق “نيال جيرانك اكيد متونسين

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تعود الى الرقص على مدخل فيلتها: “عيشه فل يا نموت “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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