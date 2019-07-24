شكرا لقرائتكم خبر عن "على إيقاع الدبكة".. فاطمة الزهراء العروسى "رقصت" المغاربة بمهرجان إفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على إيقاعات الدبكة الشامية، افتتحت المطربة المغربية فاطمة الزهراء العروسي إطلالتها الغنائية الأولى بمهرجان إفران الموسيقى الدولي.

"ارقص ويا المزيكا"، العنوان الأبرز الذي حملته توليفة العروسي الغنائية التي قدمتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفل، مرت خلالها بين روائعها "بالحنين توحشناك" و"الزمورية"، وأغنيتها الأجدد "لا زهر لا مكتوب"، مع مفاجآتها آلاف الحضور أغلبهم عائلات بتقديم أغنية من التراث السوري على إيقاعات الدبكة الموسيقية، مع تقديمها لفتة إنسانية باستضافتها أحد ذوي الاحتياجات الخاصة على خشبة المسرح لتغني معه أمام الحضور.

Advertisements

واختتمت فاطمة العروسي رابع ليالي مهرجان إفران الغنائية التي افتتحها مطرب الأغنية الشعبية المغربي ميمون أورحو، ويعود المهرجان الدولي الذي يحمل عنوان "أهازيج الأرز"، بنسخته الرابعة هذا العام، محتضنا نخبة من النجوم العرب والمغاربة، منهم ماجد المهندس ودنيا بطمة وحاتم عمور.