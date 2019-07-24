أحمد عبد الله محمود يخوض أولى تجاربه الكوميدية فى "روحين وزكيبة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد عبد الله محمود إلى فريق عمل المسلسل الكوميدى "روحين فى زكيبة" تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، والذى يخوض به الفنان حمدى الميرغنى البطولة المطلقة الأولى له فى الدراما التليفزيونية بمشاركة صديقه وزميله فى فرقة "مسرح مصر" أوس أوس". وبدأ عبد محمود التصوير السبت والأحد الماضيين بأحد الديكورات الخارجية، ويدور العمل – المقرر عرضه فى الموسم الشتوى - فى إطار كوميدى اجتماعى. يذكر أن أحمد عبدالله محمود كان قد انتهى مؤخرًا من فيلم «الهجام» الذى ينتمى لأعمال البطولة الشبابية، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب منهم نهى عابدين ووائل عبد العزيز ومحمود فارس وعمر الشناوى ومحسن منصور وإخراج مرقص عادل.

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