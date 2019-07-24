شاهد.. سما المصري تواجه المتحرشين بالكيك-بوكسينغ!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2019 05:45 صباحاً - نشرت الفنانة المثيرة للجدل سما المصري مقطع فيديو جديد ظهرت فيه اثناء تدربها على رياضة الكيك-بوكسينغ.

وقالت سما المصري من خلال الفيديو أن ممارسة هذا اللعبة هامة للغاية من أجل الدفاع عن النفس في مواجهة التحرش الذي ازداد بصورة كبيرة في مصر.

يذكر ان سما المصري تعمد الى اثارة الجدل عبر الفيديوهات التي تنشرها سواءا من ملابسها الفاضحة او حتى طريقة تمرينها التي تكون مرفقة عادة مع حركات مغرية.