ماغي بوغصن تخضع لعملية جراحية في الرأس

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""الخليج 365"" من بيروت: طلب الممثل اللبناني طارق سويد من متابعيه عبر "تويتر" الدعاء لزميلته ماغي بوغصن التي خضعت لعمليةٍ جراحية استمرت لمدة خمس ساعات لإزالة كيس من الرأس، وتكللت بالنجاح بحسب ما أكد "سويد" في تعليقه الأول على التغريدة كاتباً بالعامية اللبنانية: "ماغي خضعت للعميلة براسا و نجحت العملية نشكر الله. ... هي بحاجة لصلاتنا كلنا لحتى تقوم بالسلامة و ترجع قوية متل قبل و اكتر و من كل النواحي.. يا رب... ذكروها بصلواتكن ❤️. "

وبحسب المعلومات، فإن الطبيب المشرف على وضعها الصحي كان قد أجّل إجراء هذه العملية الدقيقة في رأسها منذ عام. لكنه قرر تنفيذها بعد متابعة حالتها على مدار السنة.

هذا وتشير المصادر إلى أنها ستبقى في العناية المركزة حتى اليوم الأربعاء لمراقبة وضعها الصحيّ، فيما مُنِعَت عنها الزيارات. علماً أنها ستحتاج لفترة راحة لا تقل عن شهرين بعيداً عن الأضواء.

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ولقد كتب "سويد" في تغريدته: "بدي اطلب منكن طلب و من قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي ل ماغي بو غصن، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة". وخاطبها: "ماغي انت قوية و رح ترجعي اقوى و أجمل و نحن كلنا حدك ومنحبك". علماً أن العديد من النجوم قد غرّدوا وتمنوا لها السلامة وبينهم إليسا.