محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الممثلة الإسبانية آستير هولي، "مونيكا" فى أحداث مسلسل la casa de papel، صورة لنجلها عبر حسابها الشخصى بإنستجرام، وهو يظهر بلوك أفرد "العصابة" داخل المسلسل ويرتدي ملابسهم. وعلقت آستير هولي، على الصورة: "طفلي، la casa de papel". يشار إلى أن "نتفليكس"، عرضت الجزء الثالث من المسلسل الإسباني la casa de papel "بيت الورق"، وحصل على نسب مشاهدة عالية، وتقييمات إيجابية.

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كانت هذه تفاصيل خبر نجل بطلة "la casa de papel" يقلد أفراد "العصابة".. وآستر هولي تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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