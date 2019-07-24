صورة| كارينا كابور ونجلها في حديقة بإنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة الهندية كارينا كابور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام، صورة لها برفقة نجلها تيمور علي خان، في أحد الحدائق بإنجلترا.
وظهرت كارينا بملابس كاجوال "تيشيريت أبيض وبنطلون جينز"، بينما ظهر ابنها بملابس رياضية، والتقطا الصور أمام الحيوانات في الحديقة.
وكان آخر أعمال النجمة كارينا كابور في السينما فيلم "Veere Di Wedding".
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