"عملية في المخ".. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ماجي بوغصن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

كتب الفنان اللبناني طارق سويد، على حسابه بـ"تويتر"، تغريدة يطلب فيها من جمهوره الدعاء لزميلته "ماجي بو غصن"، قائلاً: "بدي أطلب منكن طلب ومن قلبي، اليوم كل واحد ع طريقته يصلي لماجي بو غصن، ويبعتلها طاقة إيجابية و حب ويضويلها شمعة، ماجي إنت قوية ورح ترجعي أقوى وأجمل ونحن كلنا حدك ومنحبك".

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، فإن الفنانة ماجي بو غصن، خضعت الاثنين الماضي، لعملية جراحية خطيرة، لإزالة ورم من الرأس، واستمرت لـ5 ساعات من الوقت وتكللت بالنجاح.

ومن وقتها وهي في العناية المركزة، ومن المقرر خروجها منها اليوم الأربعاء، وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات بسبب عدم قدرتها على سماع الأصوات الصاخبة بعد العملية، كما شدد الأطباء على ضرورة حاجتها لراحة لمدة قد تصل إلى شهرين بعد هذه العملية الدقيقة.

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وأعربت الفنانة أحلام عن حزنها، بعد عملها بالوعكة الصحية التي تمر بها الفنانة ماجي بو غصن، ونشرت أحلام صورة لماجى بو غصن، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلقت قائلة: "اعتذر الآن قرأت هالخبر البشع، ألف سلامه عليك حبيبتي ماجي، ما بتستحقي إلا الفرح، وإن شاء الله الصحة والسعادة والنجاح دائماً اصحابك يا حبيبة الكل".

وكان آخر ظهور للفنانة ماجي بو غصن، حين حلت ضيفة على برنامج المقالب "رامز فى الشلال"، وشاركت في رمضان الماضي في مسلسل "بروفا" برفقة الفنان المصري أحمد فهمي، وكان آخر ما كتبته على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة باركت فيها للمنتخب الجزائري فوزه بكأس الأمم الأفريقية.