في عيد ميلاده الـ48.. صورة نادرة من طفولة أحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت صفحة الفنان أحمد عز، عبر إنستجرام، صورة له في طفولته بمناسبة عبد ميلاده.

واحتفل عز بعيد ميلاده الـ48، أمس الثلاثاء، وظهر وهو يقف أمام تورتة عيد الميلاد التي أُعُدت خصيصًا للحفل، وتحمل صورته من فيلم "الممر"، وسط مجموعة من أصدقائه المقربين.

يذكر أن الفنان أحمد عز ينتظر عرض فيله الجديد "ولاد رزق2"، المقرر طرحه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل، فيما يعرض له حاليا فيلم الممر.