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تعرف على برنامج حفل مسار إجبارى على المسرح الرومانى بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات مهرجان الصيفى على المسرح الرومانى بالإسكندرية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر يقدم فريق مسار إجبارى حفلاً فى التاسعة  مساء  الخميس 25 يوليو يتضمن مجموعة مميزة من مؤلفاته الخاصة منها طريق تانى، للحزن اصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوى، مفيش حاجة، كانت هتفرق وغيرها.

فريق مسار إجبارى تأسس عام 2005، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا، تم تكريمه فى إبريل ٢٠١١ بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس .

 

 

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