شكرا لقرائتكم خبر عن الاستقرار على اسم فيلم تامر حسنى خلال يومين بعد استبعاد 3 أسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم صناع فيلم تامر حسنى الجديد الاسم النهائى للعمل خلال اليومين المقبلين وذلك مع تصوير الأفيش الدعائى للعمل الذى يتم تجهيزه فى الوقت الحالى لطرحه فور الانتهاء من التصوير نهاية الأسبوع الجارى لطرحه فى موسم عيد الفطر المقبل.

واستبعد القائمون على الفيلم بشكل نهائى 3 أسماء كانت مقترحة للعمل وهى "كل سنة وأنت طيب" و"عملة صعبة" و"الجوكر" وبتم المفاضلة حاليًا بين اسمين جديدين لاختيار اسم من بينهما ليكون عنوان الفيلم النهائى، حيث يتم البحث عن اسم جذاب ويكون على نفس قوة قصة الفيلم.

الفيلم مقرر طرح البرومو الرسمى الأسبوع المقبل مع عمليات الدعاية الخاصة بالعمل الذى كتبه محمد عبد المعطى ويخرجه سعيد الماروق وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد ونانسى صلاح واللبنانى كميل سلامة وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.

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