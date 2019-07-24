كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2019 02:46 صباحاً - فاجأ الممثل اللبناني طارق سويد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة صادمة عن الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

وقد كتب طارق سويد على حسابه على تويتر: “بدي اطلب منكن طلب و من قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي ل ماغي بو غصن، و يبعتلا طاقة ايجابية و حب و يضويلا شمعة..”.

وتابع طارق سويد قائلاً: “ماغي انت قوية و رح ترجعي اقوى و أجمل و نحن كلنا حدك ومنحبك”.

وعاد طارق سود ونشر تغريدة اخرى قال فيها: “ماغي بو غصن بخير والحمدالله العملية قطعت على خير وانشالله قريباً لح بترجعلنا بكامل صحتها وضحكتها… كلنا منحبك وكنا عم نصليلك ”

وحسب مواقع اخبارية لبنانية، فإن ماغي بو غصن في العناية الفائق وقد منع الفريق الطبّي عنها الزيارات.

بدورها نشرت احلام تغريدة عن ماغي بو غصن قالت فيها: “اعتذر الان قرأت هالخبر البشع الف سلامه عليك حبيبتي ماغي ما بتستحقي الا الفرح وان شاء الله الصحه والسعاده والنجاح دائماً اصحابك يا حبيبه الكل Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن في العناية الفائقة بعد خضوعها لعملية جراحية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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