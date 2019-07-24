الكشف عن أولى خطوات اصطياد أسامة بن لادن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يزال أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة، مادة خصبة للإعلام العربي والغربي، سواء في حياته أو بعد مقتله على يد القوات الأمريكية في باكستان.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” فقد صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، بأن الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وقتله.

عمران خان الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة، قال في تصريحات له: إن إدارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدمت المعلومات التي سمحت للأمريكيين بتحديد مكان أسامة بن لادن.. وإن ذلك تم بفضل معطيات هاتفية، دون تقديم مزيد ن التوضيحات إذا ما كان بن لادن نفسه هو الذي رصد صوته هاتفيا، أم إذا كان الأمر يتعلق بمعرفة مكانه عبر مكالمة لآخرين.

Advertisements

باكستان كانت ترفض حتى الآن إعطاء أي معلومات عن بن لادن الذي تمت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أمريكية خاصة في الثاني من مايو 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد، على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

الجنرال الباكستاني المتقاعد أسد دراني الذي كان رئيس الاستخبارات بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر في 2018 أن باكستان أبلغت واشنطن على الأرجح بمكان اختباء بن لادن، وادعت أنها لا تعرف شيئا، لأن التعاون مع الولايات المتحدة لشخص يعتبره كثيرون في باكستان (بطلا) كان يمكن أن يحرج الحكومة.

يشار إلى أن عمران خان يزور واشنطن حاليا، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، التي تشهد توترا في أغلب الأحيان.. وهي أول زيارة لبطل الكريكيت السابق إلى البيت الأبيض منذ انتخابه قبل عام في باكستان.