ريهام سعيد تسخر من شائعة وفاتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

سخرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد من الشائعة التي انتشرت مؤخرا حول وفاتها.

ريهام نشرت صورة لنص الخبر، والذي قيل فيه: “بعد صراع مع المرض وفاة ريهام سعيد البقاء لله.. اللهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته”، وصاحب الخبر صورة لجنازة ظهر فيها الفنان أحمد سعيد عبدالغني وهو يحمل النعش.

الإعلامية المصرية سخرت من هذا الخبر، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “هي وصلت للدرجه دي؟ طب معلش حتي لو مت ليه احمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي. هم يضحك وهم يبكي”.

Advertisements

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد أصيبت بميكروب شديد في الأنف من الداخل، وخضعت لعملية دقيقة، وهي الآن تخضع لعلاج مكثف، وستسافر لمتابعة الحالة في الخارج .

وكشفت ريهام تفاصيل صادمة عن مرضها وعن وضعها الصحي الحالي، حيث قالت فيه أن مرضها ليس جلدي كما أشيع وأن “وجهها موقعش” كما تردد، لكنها أصيبت بميكروب نظرا لضعف جهازها المناعي بسبب حالتها النفسية الصعبة جراء الحرب التي تعرضت لها خلال الأربع سنوات الماضية.

وأكدت أن الميكروب أصابها بجانب أنفها، في ما يعرف بمنطقة “مثلث الموت”، حيث أن هذه المنطقة مكونة من غضاريف فقط، وهو ما يصعب علاجها بالأدوية.

وكشفت أنها أجرت عملية دقيقة قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل، حيث قالت: “خضعت لعملية إزالة أنفي بالكامل، وكنت سأقضي حياتي مشوهة بدون أنف، لولا تدخل أحد الأطباء الكبار وإجرائه لعملية بناء أنف جديد عن طريق أخذه لغضاريف من أذني”.