شادي محمد يتهم زوجته وشقيقها بسرقة شقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الإعلامي واللاعب السابق بالنادي الأهلي ومنتخب مصر شادي محمد، تعرّض شقته للسرقة مؤخرًا، وحرر محضرًا رسميًا بالواقعة بقسم شرطة مدينة نصر.

ووجه شادي محمد الاتهام لزوجته وشقيقها بسرقة محتويات الشقة، إثر خلافات عائلية نشبت بينهم.

وأكد شادي في البلاغ أنه تم الاستيلاء على 600 ألف جنيه، و بعض الدروع والميداليات، من بينها وسام الجمهورية من داخل شقته، متهمًا زوجته وشقيقها باقتحام الشقة وسرقة بعض المتعلقات، وتولت النيابة العامة التحقيق التي سوف تستمع لأقوال شادي في واقعة السرقة الأربعاء.

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وكشفت معاينة النيابة لشقة لاعب الأهلي السابق عن وجود كسر بأبواب الشقة وكسر بالباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وبعثرة محتويات الشقة بالكامل، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات في محل الواقعة. واستدعاء حارس العقار وعدد من شهود الواقعة المتواجدين بعمارة اللاعب، للاستماع إلى أقوالهم.

وتبين من فحص كاميرات المراقبة قيام 9 أشخاص حضروا مستقلين سيارتين ملاكي وأخرى نصف نقل، وتوقفوا أسفل العقار، الذي يقطن فيه اللاعب شادي محمد ثم صعدوا، وقاموا بتحطيم كالون الشقة وسرقوا وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات وأموال تم حصرها وجار تحديد الجناة وضبطهم.

وكان قسم مدينة نصر أول تلقى إخطارا من شرطة النجدة بتعرض شقة لاعب الأهلي السابق شادي محمد بالطابق الرابع في شارع أبو داود الظاهري دائرة القسم لواقعة اقتحام وسرقة من قبل مجهولين.