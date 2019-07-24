علياء بهات تتباهى بفخامة منزلها الجديد في مومباي.. إليك الفيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في موجة استعراضية، أضافت الممثلة الشابة علياء بهات مقطع فيديو جديد آخر لقناتها على موقع الترفيه العالمي “يوتيوب” مؤخرا، يظهر الفيديو الجديد وهي تأخذ معجبيها في جولة في منزلها، في اليوم الذي انتقلت فيه قبل بضع سنوات.

وقالت علياء إنه أول منزل على الإطلاق قد اشترته بأموالها الخاصة، وأعربت أيضا في المقطع الذي قامت بتسجيله أمام الكاميرا، عن رغبتها في مشاركته مع معجبيها، ويظهر مقطع الفيديو علياء وهي تفتح باباً أخضر عملاقاً مزخرفاً لمنزلها.، وقد انضمت إليها أختها شاهين ووالدتهما سوني رازدان.

تقول الممثلة في الفيديو: “كان الخروج من منزلي تجربة خاصة جدًا لأنها كانت المرة الأولى التي أبتعد فيها عن منزلي، في البداية كنت سأذهب وحدي، ثم قررت أن آخذ أختي معي وكانت أكثر من سعيدة، لقد قررت أن تعيش معي بشكل جزئي بيني وبين والدتي”.

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ستُشاهد عليء قريبًا في “براهماسترا” مع صديقها رانبير كابور العام المقبل، وهي تعمل حاليًا مع والدها ماهيش بهات في فيلم “ساداك 2”، حيث تشارك أختها الكبرى بوجا بهات ، والممثلين سانجاي دوت وأديتيا روي كابور بطولة العمل.

كما أنه تصور أيضًا فيلم كاران جوهار “تاخت” مع كارينا كابور وفيكي كوشال ورانفير سينغ ؛ بالاضافة الى فيلم “إن شاء الله” سانجاي ليلا بهنسالي مع سلمان خان.