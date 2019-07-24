فيديو.. أنوشكا شارما ترفع الأثقال في الجيم

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

مع حرص العديد من النجمات الحفاظ على رشاقتهن وانسيابية أجسادهن، من خلال المواظبة على أداء التمارين الرياضية داخل صالات «الجيم»، رصدت عدسات الباباراتزي صوراً جديدة لـ” انوشكا شارما” الممثلة الهندية، وهى تمارس ألعاب القوى، في “الجيم”، السبت 20 يوليو، بحسب صحيفة pinkvilla

أفادت الصحيفة أن ممثلة Sui Dhaaga لم تضيع أي وقت وعلى الفور ، وحضرت الى صالة الألعاب الرياضية فور عودتها وزوجها لاعب الكريكيت فيرات كولي من بطولة كأس العالم للكريكيت 2019 التي أقيمت في إنجلترا، حيث شوهدت وهي ترفع الأثقال خلال تمريناتها الرياضية الشاقة في الجيم، بمساعدة مدربها.

كانت شارما قد وصلت الجمعة و فيرات كولي الى مطار مومباي، وبعد الاستمتاع بفنجان من القهوة والعديد من المشروبات، قررت أنوشكا العودة إلى روتينها اليومي.

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في مقطع الفيديو الذي انتشر على العديد من المواقع، نرى أنوشكا وهي ترتدي حمالة صدر رمادية مع جينز ضيق، وقد ربطت شعرها، وهي تمارس بعض تمارين القرفصاء الثقيلة.

كان آخر أفلام الفنانة الهندية أنوشكا شارما هو”زيرو” بصحبة النجم شاروخان ومواطنتها الفنانة كاترينا كايف، لكن العمل خيب آمالها، والكثير من الجمهور، ومنذ ذلك الحين ، لم ترد أنباء عن اي تعاقدات جديدة.