صور.. الفنانة الهندية دينا أوبال تستعد للتحدي الخيري

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قدمت دينا أوبال ، ملكة جمال الهند في المملكة المتحدة ، دعمها لآلاف الرجال والنساء الذين شاركوا في سباق ماراثون لندن 10 كيلو، وهي مؤسسة خيرية تعمل على جمع الأموال من أجل قضايا إنسانية.

وأشار تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة news18 أن المؤسسة هدفها هو جمع الأموال لصالح “Help Smile Trust”، حيث تتركز أعمالها على عمليات إعادة ترميم الوجه المجانية للمرضى في دول العالم الثالث.

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تشتهر دينا بإثارة القضايا وتقديم الدعم للأصوات الهامشية إلى الواجهة من خلال أفلامها الوثائقية، وهي مشغولة حاليًا بإنتاج فيلم وثائقي عن مجتمع الفقر في راجستان، حيث شوهدت أوبال وهي تتفاعل مع أفراد مجتمع جاديا لوهار أثناء تصوير فيلمها الوثائقي.

كانت دينا أوبال قد انخرطت في العديد من المجالات، فهي مخرجة ومنتجة وموديل إلى جانب كونها سيدة أعمال، وهي فائزة في مسابقة ملكة جمال الھند (المملكة المتحدة) في عام 2012، وكانت ً أيضا ً جزءا من برامج الواقع مثل “الأخ الأكبر” و “عامل الخوف” و “خطرون كي خیلادي”

دینا تحب السفر، تعد مقاطع الفیدیو والصور الخاصة بھا من جولة بالي، ومن ويسلر فى كندا، ومن مدينة الأحلام في مدينة ميكونوس في اليونان ، وغیرھا من الفعاليات الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.