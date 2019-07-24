رجل أعمال يرفع دعوى تشهير ضد إيشا جوبتا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

رفع رجل أعمال شكوى تشهير جنائية في محكمة في دلهي للتشهير وانتهاك السمعة ضد ممثل بوليوود إيشا جوبتا بعد أن اتهمته بسوء السلوك الجنسي، في سلسلة من منشورات التواصل الاجتماعي.

حرر دعوى التشهير رجل الأعمال روهيت فيج أمام محكمة هندية جزئية من خلال المحامي البارز فيكاس باهوا بموجب المادتين 499 و 500 من قانون العقوبات الهندي، وقد قبلت المحكمة القضية، وحددت لها 28 أغسطس لتسجيل أدلة استدعاء مقدم الشكوى.

سعى رجل الأعمال ، من خلال شكواه ، إلى الحصول على تعويض مناسب لصالحه. وقال: “تستمر المعاناة التي يعاني منها صاحب الشكوى كل يوم لأن الأصدقاء والزملاء المقربين يتصلون به وأسرته بشكل مستمر و يعربون عن استيائهم إزاء المحتوى الذي قامت بنشره جوبتا”. بحسب hindustantimes.

كما ذكر صاحب الدعوى المرفوعة أن العديد من أفراد الجمهور المستهدف في عمله قد أعربوا عن شكوكهم بشأن سلامة صاحب الشكوى وطابعه الأخلاقي ، معتقدين أن التصريحات الكاذبة و التشهيرية صحيحة.

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في وقت سابق من هذا الشهر ، اتهمت إيشا ، في سلسلة من التغريدات ، رجل الأعمال “باغتصابها بعينيه” وكانت الممثلة قد شارك القصة في مختلف حساباتها على وسائل التواصل.

مشاركات مختلفة وتويت عن الحادث المزعوم.

لم تكن الحادثة، التي شغلت الصحف الهندية والعالمية مجرد مزحة ثقيلة من جوبتا، إذ غردت الممثلة الهندية عن رجل الأعمال صاحب فندق معروف في نيودلهي، قالت إنه اغتصبها بعينيه عندما كانت في مطعم تتناول الغداء مع أصدقائها.

وقالت: “إن الأمر لم يكن له علاقة بالإعجاب، وقد تمر به أي فتاة عادية. كيف يمكن للرجل أن يكون فوق القانون. كنت أتناول العشاء. وجاء بعد ذلك وجلس على طاولة مقابلة لنا. لماذا يظن الرجال أن الأمور تجري بهذا الشكل”.