رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
أدانت محكمة هندية ممثلة بوليوود كوينا ميترا في قضية شيك بدون رصيد، في وقت سابق من شهر يوليو، وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.
ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “مومباي ميرور”، تم تقديم بلاغ من عارضة الأزياء بونام سيثي ، وطلبت فيه من كوينا ميترا دفع مستحقات بقيمة 4.5 مليون روبية، حيث اشتمل المبلغ على فوائد الدين، لذا، حررت الممثلة شيكاً، ومع ذلك ، لم يتم قبول هذا الشيك من قبل البنك.
بعد إلغاء الشيك ، أرسلت بونام سيثي إشعارًا قانونيًا إلى كوينا ميترا في 19 يوليو 2013، وحتى بعد تلقي الإشعار القانوني ، لم تتمكن كوينا ميترا من دفع المبلغ المطلوب. بعد ذلك ، رفعت بونام سيثي دعوى بالمحكمة في 10 أكتوبر 2013.
خلال جلسة الاستماع في القضية ، استند دفاع كوينا ميترا إلى أن صاحبة الشكوى لم يكن لديها ما يكفي من الموارد لتتمكن من إقراض هذا المبلغ الكبير، بالإضافة إلى ذلك ، ادعت أيضا أن شيكاتها قد سرقت، ولم يقبل قاضي محكمة أنديري متروبوليتان هذا الدفاع.
من ناحيتها، قالت ميترا: “القضية ملفقة تمامًا” أضافت أيضًا أن محاميها ، الذي لم يتمكن من الحضور في المحكمة خلال جلسة الاستماع النهائية ، سيطعن أمام المحكمة العليا.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 6 أشهر للممثلة كوينا ميترا في قضية شيك بدون رصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.