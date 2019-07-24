ماذا قال أميتاب باتشان «أنفه الاصطناعية» في Gulabo Sitabo؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يقوم النجم الكبير أميتاب باتشان في الوقت الحالي بتصوير فيلمه القادم “جولابو سيتابو” في مدينة “لكناو”، ومن أجل الوصول إلى عمق الشخصية التي يلعبها في العمل، يلجأ إلى استخدام “الأطراف الاصطناعية”.

الميجاستار ليس لديه أي مشاكل حتى الآن، ومع ذلك، فإن استخدام “أنفه الاصطناعي” لساعات طويلة أمر وصفه باتشان بـ المتعب، عبر رسالة طويلة شاركها مؤخرًا على مدونته على الإنترنت، شرح فيها تجربته حول استخدام الأطراف الاصطناعية في الفيلم.

يقول: “مع مرور الأيام، تصبح الحاجة إلى الراحة في التصوير في حاجة ماسة، لكن نعم، إن الأطراف الصناعية تأخذ جهدًا كبيرًا من الجسد، والتقليل من آثاره اللاحقة سيكون مغالطة “

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وأضاف الممثل: “في أرض صناعة الأفلام الكبيرة في الغرب، هناك قواعد تنص على أن استخدام الأطراف الاصطناعية بموجب القانون لا يمكن أن يستمر لأكثر من ثلاثة أيام، استراحة للوجه لمدة يوم أو يومين قبل استكمال التصوير، ولكن هنا، فإنه يتم من غير توقف شهر واحد”.

وكتب كذلك، ” سيأتي اليوم الذي سنصبح فيه متعلمين فن الماكياج في الوقت المناسب، دون الاعتماد على فناني الماكياج، الذين يتم استيرادهم جميعًا من جميع أنحاء العالم”.

وفي الوقت نفسه، قام بإخراج الفيلم شوجيت سيركار، ويحوي العمل نخبة من كبار النجوم مثل النجم الشاب أيوشمان خورانا، سيتم عرض الفيلم في 24 أبريل 2020.