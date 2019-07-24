خالد الصاوي: تامر حسني مجنون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري خالد الصاوي، رسالة للفنان تامر حسني، بعد أول تعاون بينهما في فيلم “عملة صعبة”، والذي يقومان بتصويره خلال الوقت الحالي.

وقال خلال تصريحه لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “تامر حسني، شخص تحفة وهايل كإنسان، وكفنان مجنون بفنه وصاحب صحبه وجدع”.

فيلم «عملة صعبة»، والذي كان يحمل اسم «كل سنة وأنت طيب»، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق وبطولة تامر حسني وزينة، وخالد الصاوي، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف.

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وكان صناع فيلم “عملة صعبة”، قد وقع اختيارهم على الفنان اللبنانى كميل سلامة أحد أبطال فيلم “القضية 23” الذى رشح لأوسكار عام 2018، لتقديم الدور الذى كان مقررًا أن يجسده الفنان الراحل عزت أبو عوف كضيف شرف.

من ناحية اخرى يشارك الفنان خالد الصاوي، في بطولة الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”، الفنان أحمد عز، والفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد الفيشاوي، والفنان أحمد داود، والفنان كريم قاسم، والفنان خالد الصاوي والفنانة نسرين أمين، والفنان ظافر العابدين، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان ويحمل عنوان “عودة أسود الأرض”.