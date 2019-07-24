داليا البحيري تستمتع بأجازتها الصيفية مع زوجها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
سافرت الفنانة المصرية داليا البحيري إلى أحد الشواطئ برفقة زوجها لقضاء أجازتها الصيفية.
داليا شاركت جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، في صور لها مع زوجها على شاطئ البحر، حيث عكست الصور انسجامهما الواضح.
الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة الذي تمنى لها السعادة برفقة زوجها الثالث من خلال عدد من التعليقات.
الفنانة المصرية تزوجت من رجل الأعمال حسن سامي زوجها الثالث، وذلك بعد أن انفصلت عن الراحل فريد المرشدي والد ابنها قسمت.
الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع أمل رزق، أميرة العايدي، هند عبدالحليم، هبة الأباصيري وعدد من النجوم، وحقق العمل نجاحا كبيرا بسبب فكرته الرومانسية البسيطة.
وعلى الصعيد الفني تقوم داليا البحيري حاليا بتصوير الجزء الرابع من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، مع رجاء الجداوي، خالد سرحان، شيماء سيف، سمير غانم، ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ أول يوم في عرضه، ولذلك تعددت أجزاوه.
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