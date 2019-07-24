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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت في الساعات الأولى من صباح الاثنين 22 يوليو، الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر يناهز ٣٤ عاما بعد صراع مع مرض السرطان.
وأعلن والدها هذا الخبر الحزين، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاها بكلمات مؤثرة، حيث قال: “”(لله ما اعطى ولله ما أخذ).. ماتت صابرين.. عظم الله أجركم”.
وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة البحرينية الراحلة، قيل أنها آخر صورة التقطت لها قبل وفاتها، وقد ظهرت في الصورة وهي راقدة على سرير المرض وغائبة عن الوعي في حالة يرثى لها.
وكانت صابرين بورشيد، قد اكتشفت مؤخرا إصابتها بثلاثة أورام في المخ وتم نقلها للعلاج في الخارج بعد مناشدة والدها للسلطات البحرينية للتدخل في سرعة نقلها وعلاجها بالخارج على نفقة الدولة، كما أصيبت بفقدان للذاكرة مؤقت ولم تستطع التعرف على بعض المقربين منها.
وبعد أيام من سفر صابرين بورشيد، وتلقيها العلاج انتكست حالتها الصحية وتم نقلها لغرفة العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بجرثومة في الدم.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر صورة لصابرين بورشيد قبل وفاتها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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