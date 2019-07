أول ظهور لبريتنى سبيرز وحبيبها الإيراني على السجادة الحمراء.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ترتبط النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة بريتنى سبيرز، بالعارض الإيراني سام اصغرى منذ عام 2016 ، إلا أن الثنائى ظهرا أمس لأول مرة على الـred carpet، وذلك فى العرض الأول لفيلم Once Upon A Time In Hollywood فى هوليوود فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت عدسات المصورين، قد تركزت بالعرض على بريتنى سبيرز، البالغة من العمر 37 عاما، وسام اصغرى البالغ من العمر، 35 عاما، بمجرد وصولهما لمكان العرض وقد تبادل الثنائى القبلات على السجادة الحمراء.

وارتدت النجمة العالمية بريتني سبيرز فستان أحمر قصير ابرز أنوثتها ورشاقتها بينما ارتدى بيبها سام أصغري بدلة بيضاء أنيقه وظهر على الثنائي العالمي علامات الأنسجام المتبادل بينهما.

وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما “ريك دالتون” ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية “الويسترن” أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و”كليف بوث”، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.