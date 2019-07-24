محمد فؤاد يستعيد ذكرياته مع «الفور إم» وعزت أبو عوف.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الفنان المصري محمد فؤاد، ذكريات بدايته الفنية مع فريقة “الفور إم”، والتي أسسها الفنان الراحل عزت أبو عوف.

ونشر محمد فؤاد، جزء من فيديو لأول أغنية قدمها مع الفرقة وهي أغنية “متغربين”، والأغنية من كلمات مسعد رضوان، وألحان الدكتور عزت أبو عوف.

وعلق عليها قائلًا: “أغنية متغربين أول أغنية لفؤش مع فرقة الفور أم، بقيادة دكتور عزت أبو عوف سنة1986”.

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وكان محمد فؤاد قد قال في تصريحات نلفزيونية سابقة أنه سأل عزت أبو عوف، عن سبب ضمه لفرقته الموسيقية رغم مقابلته صدفة فرد عليه بقوله: “أنا كنت بحلم بواحد يحمل مواصفاتك عشان أضمه للفرقة، ومسك مصحفًا وقالي أنا من أسبوع حلمت بواحد شكلك بالضبط رغم إني أول مرة أقابلك وحلف لي على مصحف، عشان كده قالي أنا اتخضيت أول ما شوفتك”.

وكون الفنان الراحل عزت أبو عوف، فرقة “الفور إم”، بعد انهيار “بلاك كوتس” واعتمد على عنصر النساء على غرار “بوني أم” الغربية المعروفة، وكون عزت أبو عوف الفرقة بمشاركة شقيقاته الأربعة وهن: منى مواليد 1955، ومها مواليد سنة 1957، ومنال مواليد سنة 1959، وميرفت مواليد 1961، وكلهن خريجات الجامعة الأمريكية، وانضم إليهم الفنان محمد فؤاد، بعد فترة من اشتهارها