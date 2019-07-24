فنان لبناني بديل لـ عزت أبو عوف في فيلم «عملة صعبة».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختار صناع فيلم «عملة صعبة»، والذي يقوم ببطولته الفنان المصري تامر حسني، فنان لبناني كبديل للفنان الراحل عزت أبو عوف.

والفنان الذي وقع الاختيار عليه هو النجم كميل سلامة، هو بطل فيلم “القضية 23”، الذي رشح لأوسكار عام 2018، والفيلم من المقرر أن يعرض في عيد الأضحى المقبل.

فيلم «عملة صعبة»، والذي كان يحمل اسم “كل سنة وأنت طيب”، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق وبطولة تامر حسني وزينة، وخالد الصاوي، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف.

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يذكر أن الفنان عزت أبو عوف، رحل عن عالمنا يوم الاثنين 1 يوليو، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 74 عامًا، وكانت زوجته فاطيما قد رحلت في 4 يونيو 2012.

وكان الفنان عزت أبو عوف، قد تم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة قبل رحيله بشهرين وذلك بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها بسبب معاناته مع أمراض الكبد والقلب.

الفنان الراحل كان قد خضع لجراحة قلب مفتوح، بعد وفاة زوجته فاطيما بفترة وجيزة، وكان قد اكتشف إصابته بإنسداد في الشريان بشكل مفاجئ.