على خطى رانيا يوسف.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بفستان كاشف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

اختارت الفنانة المصرية لقاء الخميسي مجموعة من الأزياء الملفتة لاستعراض قوامها أثناء رحلة استجمامها في روما.

لقاء شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور جديدة لها، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان أبيض قصير جدا يكشف عن قوامها بجرأة.

الفستان ذكر الجمهور بطلة الفنانة رانيا يوسف، والتي ظهرت فيها بفستان قصير جدا يكشف عن جسدها.

Advertisements

كما اختارت لقاء فستان آخر طويل ناعم حاز على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي تغزل فيها من خلال التعليقات.

وكما أشاد بعض الجمهور بلوك لقاء انتقد عدد آخر من متابعيها طلتها، واعتبرها جريئة وكاشفة.

الفنانة المصرية تغيبت عن الموسم الرمضاني هذا العام، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «أبواب الشك، كما شاركت الفنانة في بطولة مسلسل «بين عالمين»، مع الفنان طارق لطفي.

مسلسل “أبواب الشك” من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد إبراهيم يسرى، حنان سليمان، عبير منير وآخرين.