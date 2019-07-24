هل خضع ماجد المهندس لعملية تجميل بأنفه؟.. صور تثير الجدل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان العراقي ماجد المهندس حفلاً غنائيا كبيرا على مسرح طلال مداح في مهرجان أبها بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات حفلات صيف عسير بمشاركة الفنانة اللبنانية نجوى كرم.

الفنان العراقي خطف الأنظار باختلاف شكل أنفه، وهو ما دفع عدد كبير من جمهوره للتكهن بخضوعه لعملية تجميل به، مؤكدين أن شكل أنفه القديم يليق بوجهه أكثر.

وحفل نجوى كرم وماجد المهندس بـأبها، أقيم بدعم من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وتنظيم وإشراف شركة روتانا، وينتظر طرح التذاكر للبيع لدى الجمهور قريبًا.

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وكان آخر أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس الفنية، أغنية «أوقعلك عقد»، وهي من كلمات: محمد الواصف، ألحان : علي جاسم، توزيع : أحمد المهندس، مكس وماستر: جاسم محمد.

وكانت قد ترردت منذ فترة شائعة حول وفاة الفنان العراقي ماجد المهندس، إثر تعرضه لحادث سير مروع خلال تواجده في المملكة العربية السعودية.

كما تم تداول مجموعة من الصور لحادث سير بأحد شوارع المملكة العربية السعودية، قيل أنها صور للحادث الذي تعرض له ماجد المهندس، وهو ما نفاه الفنان العراقي.