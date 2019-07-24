شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر: طليقتى جابت بلطجية وضربونى وكسروا الشقة وكله مثبوت فى المحاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار حلمى بكر لـ"الخليج 365"، إنه فوجئ بطليقته "سماح عبد الرحمن القرشى" اقتحمت منزله بمساعدة مجموعة من "البلطجية"، واعتدوا عليه وانهالوا عليه ضربًا داخل شقته بحى المهندسين، مشيرًا إلى أنه تعرض لإصابات بالغة فى الركبة والكتف اليسرى، فضلاً عن إصابات بالغة فى الرقبة واليد، موضحًا أن السيدة سماح طليقته قامت بتكسير محتويات الشقة، وسرقة مبلغ مالى، مما أدى إلى ذعر ابنته الصغيرة "ريهام"، التى كانت تتواجد فى المنزل أثناء المشاجرة.



وأشار بكر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إلى أنه حرر محضرًا فى قسم العجوزة برقم 19715، مثبتاً فيه كل ما حدث، بجانب شهود العيان فى المنطقة الذين قاموا بالوقف بجانبه فى الحادث الذى تعرض له من قبيل طليقته، مضيفًا أنه أثبت فى المحضر التقارير الطبية التى كشفت عن تعرضه لإصابات بالغة - على حد وصفه.



يشار إلى أن حلمى بكر تزوج من سماح عبد الرحمن القرشى، منذ فترة، وأنجب منها ابنته "ريهام".