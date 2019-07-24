شكرا لقرائتكم خبر عن نجل نجمة la casa de papel يسير على خطى والدته.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الممثلة الإسبانية آستير هولى، صاحبة شخصية "مونيكا" فى أحداث مسلسل la casa de papel، صورة لنجلها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وهو يرتدى الملابس الشهيرة التى يرتديها أفراد العصابة داخل أحداث المسلسل.

ويأتى الموسم الثالث والجديد فى 10 حلقات، يسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.



مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB.