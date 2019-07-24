شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر جديد لفيلم Frozen 2 يحصد 38 مليون مشاهدة على "يويتوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق تريلر الجزء الثانى من فيلم Frozen 2 الذي طرحته Walt Disney في يونيو الماضي أكثر من 38 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" وهو الفيلم الذي من المقرر عرضه في 22 نوفمبر المقبل.

كشف التريلر عن تحول كبير في حياة الأميرتان إلسا وآنا خاصة أن أميرة الثلج يزداد سحرها قوي ويبدو أنها ستواجه الماضي بكل مخاطره، ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار. وقد حصد الفيلم وقت عرضه عددًا هائلاً من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».

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