شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. آشلى روبرتس تخطف الأنظار فى لندن بفستان سعره 30 جنيه استرلينى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصوري " البابرتزي" عدة صور للنجمة العالمية آشلى روبرتس، وذلك خلال مغادرتها لأحد الاستوديوهات الكبرى الموجودة في جلوبال هاوس في لندن . ظهرت آشلي روبرتس البالغة من العمر ( 37 عام ) مرتديه فستان قصير " floral " باللون الأحمر أبرز رشاقة جسدها و أنوثتها ، و هو من تصميم " Nasty Gal " وسعره 30 جنيه استرليني فقط ، كما كانت ممسكة بـ " جاكت " من الجلد ذو اللون الأسود وكانت حقيبتها وحذائها بنفس اللون . Advertisements

اشلى روبرتس

اشلى روبرتس

اشلى روبرتس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. آشلى روبرتس تخطف الأنظار فى لندن بفستان سعره 30 جنيه استرلينى فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.